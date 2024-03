Puente no ve "acuciante" sacar adelante los PGE: "No es ningún drama prorrogar los de 2023"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este viernes que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 no es "una cuestión acuciante para España", aunque ha reconocido que "estaría bien" hacerlo porque "lanza un mensaje de estabilidad". "No hay ningún drama en trabajar con la prórroga presupuestaria porque la estabilidad depende de muchas cosas: no solo de lo que haga el Gobierno y sus socios, también de la actitud de la oposición", ha recalcado, en alusión al PP.