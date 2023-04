Puig sobre cambio ley del sí es sí: "Si no puede ser, tiene que hacerlo el grupo mayoritario"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado su deseo de que haya acuerdo en el Gobierno para modificar la conocida como ley del solo sí es sí pero ha indicado en que "si no puede ser, tiene que hacerlo el grupo mayoritario". Así se ha expresado el president este martes en València, donde ha indicado que "cuando una ley hecha con buena voluntad tiene unos resultados no deseados, lo que hay que hacer es cambiarla". Además, ha resaltado que es importante no tratar esta cuestión desde una "perspectiva electoral". (Fuente: Generalitat)