Publicado 18/02/2026 18:45:20 +01:00CET

Puig crece un 7,8% en 2025 y alcanza unas ventas récord de más de 5.000 millones de euros

Barcelona, 18 de febrero de 2026. Puig alcanzó ventas LFL récord de más de 5.000 millones de euros en 2025, con un crecimiento del +7,8%, en la parte alta del rango previsto para el ejercicio y creciendo nuevamente por encima del mercado global de belleza premium. El crecimiento estuvo respaldado por la evolución positiva de todos los segmentos de negocio creciendo dentro o por encima del rango previsto. Asimismo, la compañía registró crecimiento en todas las regiones, con un desempeño especialmente sólido en Asia-Pacífico. La rentabilidad también mejoró de forma significativa. El EBITDA ajustado ascendió a 1.045 millones de euros, un 7,8% más que en 2024, y el margen EBITDA ajustado se situó en el 20,7%, frente al 20,2% del ejercicio anterior, superando las perspectivas financieras del grupo. En cuanto al resultado final, Puig registró un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros en 2025, un 6,5% más que el año anterior, con un margen del 11,6%, mientras que el beneficio neto reportado alcanzó los 594 millones de euros (+11,9%). Por otra parte, la compañía generó un flujo de caja libre operativo de 664 millones de euros, con una conversión del 64% sobre el EBITDA ajustado, y redujo su deuda neta hasta situarla en 716 millones de euros, equivalente a 0,7 veces EBITDA ajustado. El grupo presidido por Marc Puig destacó que cumplió todos los compromisos asumidos y que volvió a crecer por encima del mercado global de belleza premium, a pesar de un entorno marcado por la normalización del mercado de fragancias y el impacto negativo de las divisas. Además, subrayó que la fortaleza de su portfolio de marcas y su capacidad de innovación constante le permiten afrontar 2026 con confianza, manteniendo el objetivo de seguir creciendo por encima del mercado y preservar la estabilidad de márgenes en un entorno de costes más exigente.