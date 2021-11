Puig defiende implantar certificado Covid para "animar a la vacunación"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que esta semana "se acelerará el proceso legal" para poder implantar el certificado Covid en determinados espacios para "animar a la vacunación": "Hay que proteger a las personas más vulnerables y aquellas personas que actúan con respeto cívico, no se trata de ir contra nadie se trata de ir a favor de la sociedad". Puig ha señalado que este certificado se podría aplicar en espacios cerrados donde llevar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad es "más complicado" pero no ha querido especificar cuáles serán estos lugares hasta que no tengan "un sustento legal".