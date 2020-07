Puig descarta, "de momento", un cierre total del ocio nocturno

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido que no se "estigmatice" al sector del ocio nocturno y ha asegurado que: "De momento, no hay ningún tipo de alarma que permita derivar en un cierre total de estos locales". Puig ha pedido una "gran alianza" entre los ciudadanos que acuden a estos espacios y los empresarios de estos establecimientos por mantener "el espacio con seguridad" pero no descarta que se pueda aplicar "medidas oportunas" en los espacios "donde sí se pueda producir en un avance de contagios". (Fuente: Generalitat)