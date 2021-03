Puig dice no buscar "confrontación" con Madrid por perimetraje en Pascua

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que no busca "la confrontación" con comunidades autónomas como Madrid por el perimetraje en Semana Santa y ha recalcado que no son "decisiones arbitrarias". Asimismo, sobre las declaraciones de Fernando Simón respecto a que los extranjeros puedan venir a España, Puig ha defendido que las cifras de la movilidad de personas dentro de España entre autonomías "no son comparables" con el "escasísimo turismo extranjero" que está llegando.