Puig no descarta tomar nuevas medidas "en las próximas horas"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertido de que el gobierno valenciano no descarta tomar nuevas medidas "en las próximas horas" en localidades con un "índice de mayor agresividad del virus". No obstante, preguntado por si esto podría suponer un confinamiento de la Comunitat Valenciana, ha manifestado que no se trata de "especular en estos momentos" y ha apelado a la "corresponsabilidad" de la población por evitar un "traslado masivo" de otras comunidades autónomas. (Fuente: Generalitat)