Puig: "No se puede compartir gobierno con los que quieren alterar la convivencia"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recalcado este lunes, preguntado por si le preocupa el auge de Vox en España comparándolo con el de la líder de la extrema derecha Marine Le Pen en Francia, que "la historia nos ha enseñado que frente al totalitarismo no puede haber una actitud de indiferencia: no se puede ser tolerante con los intolerantes". Por ello, ha recalcado que "no se puede compartir gobierno" con "todos aquellos que quieran alterar la convivencia y tienen una mirada totalitaria" y ha señalado que la presencia de la extrema derecha es "una anomalía democrática en España".