Puig pide dar "pasos seguros" en la retirada de la mascarilla

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha abogado este miércoles por dar "pasos seguros" en la retirada de la mascarilla, al tiempo que ha pedido que no se produzca "un debate que acabe en barullo y los ciudadanos no sepan muy bien a qué atenerse". Puig ha reconocido que "tenemos muchísimas ganas de quitarnos la mascarilla, pero tiene que ser en el momento oportuno porque no es simplemente un protector, que lo es, sino un símbolo de que aún estamos en pandemia y hemos de ser muy prudentes".(Fuente: Generalitat)