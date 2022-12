Puig reitera "no entender" que "se cambien las reglas del juego" sobre el trasvase

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reiterado este lunes que "no entiende que se cambien las reglas del juego una vez ya hay acuerdo" sobre el trasvase Tajo-Segura. "No tiene sentido", ha insistido. Así se ha pronunciado sobre el informe de la Abogacía General de la Generalitat que apunta que "no existe ninguna justificación jurídica ni técnica" para el cambio de criterio del Gobierno sobre el acuerdo alcanzado en el Consejo del Agua. "No tiene sentido que un acuerdo que garantiza el caudal ecológico, y que garantiza su actualización, se ponga en duda de una manera unilateral", ha asegurado sobre la posición del Gobierno central sobre el trasvase.(Fuente: Generalitat)