Puigdemont llama a no confundir "lo que es la pura gestión con la ambición de país"

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llamado a no confundir "lo que es la pura gestión con la ambición de país" y a impulsar desde los ayuntamientos políticas abiertas, transversales, no sectarias e innovadoras que no se conformen con lo que ya se tiene, textualmente. Lo ha dicho este sábado en una declaración grabada, durante un acto de Junts en Barcelona para crear el Consejo Asesor de Exalcaldes, que estará presidido por el exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Puigdemont ha valorado el municipalismo: "No hay mejor manera de servir a Catalunya, de hacer que este país sea un país libre e independiente, que haciendo que este país se pueda dirigir al mundo con voz propia y hacerlo desde abajo, contando con la gente". Ha dicho que la forma de hacer política municipal es "servir los intereses de todos" sin importar a quién hayan votado o si han venido hace poco o han residido toda la vida en el municipio. Puigdemont ha reivindicado que esta mirada es "fundamental para afrontar momentos de crisis", y que cuidar de un ayuntamiento es cuidar del país.