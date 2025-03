Puigdemont: ""No somos el partido del odio. Somos el partido de todos"

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, asegura que Junts trabaja en el Parlament de Catalunya, el Congreso de los Diputados y los ayuntamientos con una única razón: "el progreso y la libertad de Catalunya". "No somos el partido del odio, de las exclusiones. No somos el partido de la selección, de tú si, tú no. Somos el partido de todo", ha advertido. Lo ha dicho este sábado en un acto de Junts de bienvenida a nuevos militantes en La Garriga (Barcelona), que también ha contado con la intervención del secretario general de Junts, Jordi Turull.(Fuente: Junts)