Puigdemont reivindica propuestas de "mirada larga" y no sucumbir a modas

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo las propuestas de "mirada larga" y ha pedido no sucumbir a modas, en sus propias palabras. Así lo ha dicho en la clausura del Campus Junts 2025 en Cardona (Barcelona), donde ha intevenido a distancia, tras los parlamentos del secretario general de Junts, Jordi Turull, y la patrona de la fundación Fundem la República, Titon Lailla. Puigdemont ha dicho que al hacer una propuesta "no hay que buscar el aplauso de todos" y ha llamado a defender ideas que, a su parecer, resistan el paso del tiempo, ante una globalización y una revolución de las tecnologías que se mueven a una velocidad muy rápida, textualmente. "Esta mirada de Estado, esta mirada larga, esta mirada de construcción de la nación, que no acaba nunca y que es permamente. Esta es la vocación de Junts", ha expuesto.(Fuente: Redes sociales)