Barcelona, 22 de noviembre de 2026. El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha expresado este domingo su apoyo a la candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, y ha pedido poner Catalunya "en el centro", el lema de la campaña del partido. Lo ha manifestado en un video emitido en el mitin central de Junts en Castelldefels (Barcelona) ante unas 800 personas, que ha contado también con las participación de los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el secretario general, Jordi Turull, y los cabezas de lista a los comicios por Girona, Tarragona y Lleida.