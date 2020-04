Una pyme madrileña fabrica moldes para abrir puertas y evitar contagios

Un gesto tan sencillo como abrir una puerta puede suponer un reto en tiempos decoronavirus.Sin embargo, gracias a este sencillo molde se evitan muchos riesgos.Y es que esta pyme madrileña, Valmoldes, con sede en Arganda del Rey, especializada en lafabricación de moldes y prototipos, no lo dudó ni un momento cuando se declaró en España laemergencia sanitaria.La primera tanda de estas piezas la han donado al hospital de Arganda. No solo sirve para laspuertas, también se puede utilizar en los pulsadores de la luz.Un proceso delicado y laborioso, pero con una enorme utilidad social.Además, a partir de los respiradores de máscaras de buceo han adaptado esta tanda de piezaspara que se puedan utilizar en los equipos de protección individual del personal sanitario.Durante el estado de alarma no han parado su actividad y ofrecen soporte y mantenimiento aotras industrias esenciales.Todo gesto suma ante una pandemia sanitaria como la que estamos viviendo.