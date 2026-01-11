Ramon Rojo, sobre Mercosur: "El acuerdo generaría la desaparición de los agricultores europeos"

El secretario del Gremi de la Pagesia Catalana, Ramon Rojo, ha asegurado este domingo que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur "generaría prácticamente la desaparición de los agricultores y ganaderos europeos".Lo ha dicho en declaraciones a los medios durante la manifestación de este domingo a mediodía en Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.Ha criticado que este acuerdo supone una "competencia desleal" y que hará que productos, que considera de baja calidad, entren en el mercado sin garantías sanitarias."Jugamos con reglas diferentes porque nosotros trabajamos de forma sostenible, con seguridad alimentaria y con unas condiciones de trabajo reguladas", ha añadido.El presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha pedido que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, "exija al Gobierno español" posicionarse en contra del acuerdo con Mercosur.Ha añadido que se está negociando con el Gobierno para llegar a un acuerdo beneficioso para todos, ha dicho: "Si no se llega a un acuerdo, continuaremos con las movilizaciones la próxima semana".