Raquel Sánchez acusa al PP de dejar entrar "por la puerta grande a la extrema derecha" en CyL

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha acusado este lunes al PP de dejar entrar "por la puerta grande a la extrema derecha" al gobierno autonómico de Castilla y León (CyL), mientras que en Francia el resto de partidos ha hecho un cordón sanitario. Lo ha dicho este lunes durante una visita en la futura sede de la primera antena del Trenlab de Renfe en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona), acompañada del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y el alcalde de la ciudad, David Bote, en el mismo día del debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de CyL. Ha señalado que el PP se lo tiene que hacer mirar porque si estos son los primeros referentes o los primeros actos que va a refrendar el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, les hace "temer lo peor". "Por tanto, me gustaría pensar que el PP va a seguir la estela del resto de partidos políticos, incluso del Partido Popular en Francia y de lo que representa el PP en Francia y en el resto de Europa y pongan un cordón sanitario en la extrema derecha, pero por lo visto no va a ser así", ha lamentado. La ministra también ha sostenido que "no es una buena noticia" que la extrema derecha, en referencia a la candidatura de Marine Le Pen, vaya a estar presente en la segunda vuelta de las elecciones francesas, en la que se medirá ante el presidente francés y candidato a la reelección, Emmanuel Macron. "En cualquier caso sí que es una buena noticia, o creo que da mucho que pensar y creo que sería bueno, que el PP analizara que el resto de partidos en Francia han puesto un cordón sanitario a la extrema derecha, que están pidiendo el voto para Macron en esa segunda vuelta", ha añadido. El debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León tendrá lugar este mismo lunes, casi dos meses después de las elecciones autonómicas del 13 de febrero, en una sola sesión que comenzará a las 12.00 horas y que se prevé que concluya en torno a las 21.00 o las 22.00 horas.TRENLAB La ministra ha explicado que Trenlab, la aceleradora de startups de Renfe, nace con la vocación de potenciar la innovación tecnológica especializada en soluciones para la movilidad y el transporte de pasajeros y mercancías. "Actualmente está en marcha la cuarta convocatoria abierta en 2021 con seis retos en concretos para resolver en el ámbito de la movilidad, la digitalización del transporte de mercancías, la accesibilidad, la seguridad operacional, el mantenimiento y la sostenibilidad y experiencia del cliente", ha añadido. Hasta ahora, se han movilizado más de 16.000 millones de euros, se han generado 121 empleos y se han seleccionado 12 startups entre las más de 900 que se han inscrito para participar en las tres convocatorias anteriores. Táboas ha explicado que los 16.000 millones son lo que las empresas han levantado una vez que se han acelerado y que las empresas ganadoras obtienen un premio de 50.000 euros y el acompañamiento durante un tiempo en la aceleradora, que hasta ahora era la de Wayra (Telefónica), y a partir de la próxima convocatoria habrá una aceleradora en el espacio de Mataró.