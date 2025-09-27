Realidad aumentada e inteligencia artificial, protagonistas de la 64ª edición de Expohogar

Expohogar, el salón de referencia para los sectores de la decoración, el regalo, los complementos y la joyería, ha arrancado su 64ª edición en la Fira de Barcelona. Organizado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB), el salón cuenta con 150 expositores este año y presenta soluciones digitales para adaptar los pequeños comercios a la innovación tecnológica. La realidad aumentada y la inteligencia artificial son las protagonistas de la actual edición. Como gran novedad, los visitantes podrán tener en su móvil un asistente virtual que les guiará por los distintos expositores. Además, también podrán encontrar aspectos relacionados con la gamificación, como juegos interactivos para lograr descuentos, o la Virtual Try-on que permitirá probarse productos como anillos, zapatos o bolsos de forma virtual con el móvil. La inauguración ha contado con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, así como de otras instituciones y autoridades del sector del comercio. El salón incluye un programa de actividades con presentaciones, demostraciones florales, networking y conferencias que combinan diseño, inspiración y oportunidades de negocio.