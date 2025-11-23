Se realiza una ruta por los espacios del patronato de protección a la mujer en Valencia

Una víctima que estuvo en el Adoratrices Madre Sacramento de Valencia, Pilar Dasí, relataba su experiencia en uno de los patronatos de protección a la mujer en Valencia y reivindicaba que "las supervivientes" tienen la "responsabilidad" de contarlo. Las autoras del libro 'Indignas hijas de su Patria', Marta García y María Palau, indicaban que con esta ruta por los espacios del patronato sirve para "dar a conocer" que "significó" el patronato de protección a la mujer y "condenar" la "violencia institucional" de aquella época, a la vez que "reivindicar a todas esas mujeres y hablar de ellas".