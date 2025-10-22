El rector de la UNIA inaugura el décimo Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas con TIC

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en la Sede Tecnológica de Málaga, del 22 al 24 de octubre, el X Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas con TIC. Este congreso tiene como objetivos compartir distintas experiencias internacionales relacionadas con el uso de TIC en la docencia; reflexionar sobre el uso de las TIC en la educación y su relevancia; y efectuar un diagnóstico para conocer el uso y opinión de las TIC del alumnado de las distintas universidades participantes en el Congreso.