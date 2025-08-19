El rector de la UNIA ve los Cursos de Verano como foro de encuentro de ideas diversa

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha valorado los Cursos de Verano que organiza esta institución como "un espacio para compartir ideas" y "relacionarse con personas muy diversas, que aportan una experiencia única". Así lo ha puesto de relieve este martes durante la inauguración de la programación estival que se desarrolla en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén). Hasta el 5 de septiembre, en ella se impartirán 15 actividades, de los que cinco son cursos y diez, encuentros.