Redeia invertirá 6.500 millones de euros hasta 2029 para facilitar la transición energética

Madrid, 26 de febrero de 2026. Redeia, gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones, ha presentado el ciclo de inversión más ambicioso de su historia dentro de su Plan Estratégico 2026-2029 con el que va a elevar un 70% la inversión media anual en Red Eléctrica. Para el periodo 2026-2029, Redeia prevé una inversión de 6.000 millones de euros en Red Eléctrica. En 2025, Red Eléctrica aumentó un 40% sus inversiones, hasta la cifra récord de 1.551 millones de euros, y en su conjunto el grupo Redeia alcanzó un volumen de inversión de 1.626 millones de euros. En total, la partida destinada por el TSO español al desarrollo y refuerzo de la red de transporte ha mantenido un crecimiento sostenido: su inversión se ha incrementado en 448 millones, llegando así a los 1.424 millones de euros. Redeia también ha presentado su nuevo plan de sostenibilidad para el periodo 2026-2029, que se estructura en torno a dos ejes: crear el modelo energético del futuro, con una red más sostenible y resiliente que facilite la integración de energías renovables, y generar un impacto positivo en personas, territorios y medioambiente.