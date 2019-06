Redes sociales y tolerancia familiar, riesgo de inicio en el alcohol

Publicado 27/06/2019 15:56:50 CET

Una campaña de Asociación Dual en colaboración con el Plan Nacional Sobre Drogas pone el foco en los factores que hacen que un adolescente se inicie de manera temprana en el alcohol. Las redes sociales son una de las más peligrosas porque la presión de grupo se multiplica. Según Raúl Izquierdo, Psicólogo y Director Técnico de Asociación Dual si un menor se queda en casa porque no va a ir a un botellón porque sus padres le dicen que no vaya o porque él decide no ir, el botellón va a atravesar las paredes, las puertas y las ventanas de casa y va a aparecer en su teléfono móvil en su habitación de manera que el de manera activa o pasiva va a participar de este fenómeno. En muchos casos estos vídeos son desafíos, retos o hazañas que producen un fuerte efecto en el adolescente que lo recibe.