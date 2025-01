La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apostado por que el salario mínimo interprofesional (SMI) "siga subiendo" para que las familias, y en especial las mujeres, "puedan llegar correctamente a fin de mes". No obstante, ha evitado posicionarse sobre si se tiene que mantener exento de tributar en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF): "No se lo puedo decir porque no conozco el fondo de esta cuestión"