Redondo acusa al PP de mimetizarse con Vox y 'populares' tachan al Gobierno de "machista"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP en el Senado de mimetizarse con Vox, mientras los 'populares' han tachado al Gobierno de ser "el más machista de la historia". "Ustedes se han disuelto, han disuelto su mensaje en la extrema derecha, ya no tienen una identidad ideológica, han perdido su identidad y mire, el problema es que cuando la derecha se mimetiza con la extrema derecha, ¿sabe lo que pasa, señora Mur? Que lo único que crece es la extrema derecha y está creciendo a su costa, a costa del Partido Popular", ha asegurado Redondo en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.(Fuente: Senado)