La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado y ha trasladado su "tristeza" por el episodio que se vivió este jueves en la Asamblea de Madrid donde el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, manifestó a una diputada de Más Madrid que no le pusiera "morritos" porque se descentraba. "Me parece que hemos avanzado todavía poco, me recuerda al episodio que vivimó en Valladolid con León de la Riva hablando de los 'morritos' de Leire Pajín".