Rego se compromete a aumentar las ayudas a las asociaciones infantiles y juveniles

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que "es muy importante que niños y niñas sepan que tienen derecho a que los gobiernos de los distintos lugares les ayuden y ayuden a sus asociaciones". Rego ha anunciado que "se va a hacer un esfuerzo para aumentar en los presupuestos del país las ayudas para las entidades y para las asociaciones infantiles y juveniles". Además, ha señalado que "se va a modificar la ley para que los niños y niñas en este país también puedan tener asociaciones sin que tengan nada que ver las personas adultas".