La Reina Sofía preside la 40ª edición del Premio BMW de Pintura con una emotiva felicitación

Toda una celebración del arte, la solidaridad y el talento español.El Teatro Real de Madrid ha sido testigo de una gala muy especial: la 40ª edición del Premio BMW de Pintura, que ha estado presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía.La gala estuvo conducida por Álex González y Alaska y supuso todo un homenaje a la cultura española, con especial atención a la Movida, que surgió en el mismo momento que el Premio BMW de pintura.La artista navarra Amaya Suberviola se alzó con el 40ª Premio BMW de Pintura y en la categoría de Arte Digital, el madrileño Chino Moya se llevó el galardón por su pieza audiovisual.Más de 1.300 invitados del mundo de la cultura, el arte, la sociedad y la empresa no quisieron perderse este evento donde el arte se convierte en lenguaje universal.La gala fue todo un recorrido musical por lo más destacado de la cultura española donde destacó la Orquesta Sinfónica de RTVE, dirigida por Salvador Vázquez, junto al Dúo Valle, Antonio Najarro y el duende inconfundible del cantaor José Mercé.Antes de despedirse, Alaska dedicó unas palabras a la Reina Doña Sofía y le expresó una sincera felicitación por su cumpleaños, ocurrido el día anterior, que puso a todo el público en pie para aplaudir a la Reina.Y para acabar, un colofón inolvidable, el clásico "Se nos rompió el amor", compuesto en 1985 por Manuel Alejandro, inmortalizado por Rocío Jurado, que recibió un homenaje que quedó en la retina de los asistentes.