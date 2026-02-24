Los restaurantes y hogares españoles reciben el bacalao Skrei noruego

Madrid, 24 de febrero de 2026. Comienza la temporada gastronómica más esperada por los amantes del bacalao, la del Skrei. Desde febrero hasta abril este pescado considerado como la pata negra de Noruega estará presente en los restaurantes y mercados españoles. Por sus múltiples posibilidades en los fogones, el Skrei de Mar de Noruega, se ha convertido en el plato estrella de los menús de los más prestigiosos chefs como Iñigo Urrechu, que aconseja cómo cocinar este bacalao salvaje en esta temporada. Su carne nívea, firme y laminada ofrece un sabor limpio y suave. Es el aliado perfecto en dietas saludables ya que se trata de un pescado extremadamente magro. Gracias a su extraordinaria versatilidad en la cocina y a su valor nutritivo, esta delicia nórdica consolida su lugar en la gastronomía española.