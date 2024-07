El expresidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha señalado que, si la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "no ha hecho nada" y "está segura de que no ha cometido ninguna anomalía", que "vaya" al juzgado y "se someta a la foto de rigor". "Hay que ir, y que no se cabree el marido", ha señalado.