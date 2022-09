El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho este domingo que "no se puede engañar a la gente" con el tope al precio de los alimentos básicos porque Europa no lo permite. "No se puede engañar a la gente diciendo que ahora podemos poner precios fijos a las cosas porque estamos en Europa y es un mercado de libre competencia y no se puede hacer", ha subrayado.

