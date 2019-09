Publicado 04/09/2019 19:02:13 CET

El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que el presidente de España en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "no desea unas nuevas elecciones" y se muestra "confiado" en que no haya que repetirlas. No obstante, aunque considera que el líder del PSOE hará "todo lo posible" para que así sea, su homólogo del PRC intuye que "estamos abocados" a volver a las urnas, lo que sería "un fracaso de la política".