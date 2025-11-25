El Rey recuerda a las víctimas de la dana: "Hay pérdidas que son irreparables, irrecuperables"

El Rey Felipe VI ha recordado en su discurso durante la entrega de los Premios Jaume I a los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, a los "muchos valencianos y valencianas que conviven aún con los efectos materiales y emocionales de la devastación" que produjo la riada, ha señalado. "No lejos de donde nos encontramos, la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido; y la normalidad vuelve, paulatina, a la vida de las zonas afectadas. Pero la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere. Hay pérdidas que son irreparables, irrecuperables", ha sostenido.(Fuente: Imágenes Satélite)