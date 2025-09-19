Reyes destaca el impacto de la actividad cinegética en la provincia de Jaén

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado este viernes el impacto económico de la actividad cinegética en la provincia y su importancia desde el punto de vista de la conservación medioambiental, especialmente en el mundo rural."Hablar de caza en Jaén son palabras mayores. Contamos con 15.000 cazadores federados y tenemos que decir con orgullo que la actividad cinegética en nuestra provincia moviliza más de 200 millones de euros. Por lo tanto, esta actividad deportiva representa una importante actividad económica que crea empleo y mantiene la vida en nuestros municipios", ha afirmado.