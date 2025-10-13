Reyes Rigo y otros cinco miembros de la segunda flotilla a Gaza ya están en España

Los cinco últimos miembros de la segunda flotilla retenidos por Israel, además de la activista mallorquina Reyes Rigo, han aterrizado pasadas las 8 de la mañana de este lunes en el aeropuerto de Barajas en Madrid en un avión comercial que salió de madrugada desde la capital de Qatar, Doha. En concreto, han regresado a España los últimos cinco integrantes de la Flotilla de la Libertad, la segunda flotilla a Gaza, que fue interceptada por las autoridades israelíes la semana pasada. El sábado ya aterrizaron en Madrid otras tres activistas españolas que habían permanecido retenidas en Israel, entre ellas Jimena González, diputada de Más Madrid. También ha vuelto a nuestro país la activista mallorquina Reyes Rigo, que era la única integrante española de la Global Sumud Flotilla --la primera flotilla-- que permanecía aún bajo custodia de Israel tras su arresto el pasado 1 de octubre. Y que ha denunciado el trato recibido a su llegada a Madrid.