Ribó sobre Pere Mayor: "Es una noticia que no me ha gustado"

El alcalde de València, Joan Ribó, al ser preguntado por las informaciones sobre el sumario del caso Azud que aluden a una supuesta reunión del exdirigente del Bloc Nacionalista Valencià Pere Mayor con la trama para una operación urbanística ha asegurado no poder "negar" que es una noticia "que no me ha gustado". Por eso ha señalado que le gustaría "tener más claridad al respecto" ya que no tiene toda la información. "Es por eso que nos hemos personado, para obtener la información", ha agregado Ribó sobre la aprobación este viernes en la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia para solicitar la personación en el caso Azud.-. Firma: CDN/LGF .-