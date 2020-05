Ribó señala falta de "claridad" en los criterios de la desescalada

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado una falta de "claridad y transparencia" con respecto a los criterios establecidos para que la ciudad pase a la fase 1. Ribó ha indicado que también hubo un "fallo" cuando se distribuyó el fondo de 16.000 millones y la Comunitat "se quedó otra vez a la cola": "Llueve sobre mojado". "O bien pasamos de fase porque estamos mejor, o bien se cobra más dinero para hacer frente al Covid-19 si no estamos mejor. No vale que cuando se habla de dinero estamos muy bien, y cuando se habla de pasar de fase, no", ha lamentado.