El río de Valencia escenario de actividades para concienciar sobre la violencia de género

La concejala de Deportes, Educación e Igualdad, Rocío Gil, contaba que el Ayuntamiento de Valencia ha organizado actividades deportivas en el río de la ciudad para "concienciar" a la ciudadanía y "hacer sinergias entre entidades deportivas" de la ciudad y que sirva para "sensibilizar" acerca de la violencia de género. La vicepresidenta de Alanna, Virginia Sanchis, consideraba que esta jornada 'Ponte en marcha contra la violencia de género' se realiza con el objetivo de "visibilizar y acercar a la ciudadanía la realidad de las mujeres que sufren violencia machista".