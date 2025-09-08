Rius (Junts) dice que Puigdemont y Díaz han contactado "ocasionalmente" por la jornada laboral

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha afirmado este lunes que las negociaciones sobre la jornada laboral las lleva el equipo del partido en Madrid y que, "ocasionalmente, ahora y hace tiempo, ha habido algún mensaje" entre el líder del partido, Carles Puigdemont y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a la diputada en el Parlament Anna Erra al preguntársele por las palabras de Díaz, que ha asegurado este mismo lunes que sí que está negociando con Puigdemont la rebaja de la jornada laboral, y después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, dijera este domingo que no le constan contactos entre ellos.(Fuente: Junts)