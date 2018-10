El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado que su formación "unas condiciones preacordadas con el Gobierno", por lo que Rajoy debe "dejar de atacar a Cs". Además Rivera, ha señalado que el PP "debe cambiar sus políticas", que pasa "por una bajada del IRPF". "No habrá PGE si no hay bajada del IRPF, si no hay equiparación salarial, no habrá si no hay más permisos de paternidad", ha resumido Rivera.