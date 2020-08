Robos continuados a los agricultores en Lebrija

Varios agricultores afectados han hablado a Europa Press para mostrar su indignación ante una situación insostenible que está afectado de manera económica a los trabajadores en el pueblo sevillano de Lebrija. Aseguran que estos vienen desde hace mucho más tiempo y que no es la primera vez que les dejan sin cosecha. Además, comentan que tienen guardas contratados y vigilancia pero que aún así los robos no cesan. Del mismo modo, afirman que el Covid no les ha afectado en la producción de cultivos, sino que ha supuesto una tranquilidad para que no les robasen.