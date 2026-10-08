Rocío Blanco apuesta por aprovechar la BLET para reforzar el tejido industrial de Córdoba

Córdoba, 8 de octubre de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha asistido en Córdoba al Congreso de la Industria de la Defensa (Indudef), un encuentro que reúne a empresas, sindicatos y administraciones para abordar los retos y oportunidades de un sector en pleno crecimiento, destacando el potencial de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) para reforzar el tejido industrial de Córdoba, atraer nuevas inversiones y generar oportunidades para empresas y trabajadores.