Rocío Blanco destaca que el sector industrial roza el pleno empleo en Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este viernes que el sector industrial está rozando el pleno empleo en Andalucía, con una tasa de ocupación que se ha situado en el 95,37% en el segundo trimestre del año y una tasa de paro del 4,63%, "muy cerca del umbral que se puede considerar pleno empleo", por lo que Andalucía es "capaz de crear empleo de calidad en la industria".Rocío Blanco se ha pronunciado así durante una visita a Atlantic Copper en Huelva, donde ha estado acompañada por la consejera delegada de la empresa, Macarena Gutiérrez, para conocer a los trabajadores que ha contratado la compañía onubense bajo el paraguas del programa Formación con compromiso de contratación de la Consejería de Empleo.