Rota da bienvenida al sexto destructor de la US Navy desplegado y refuerza escudo antimisiles

Base Naval Rota, Cádiz, 15 de octubre de 2026. El capitán de fragata T. Max Murphy; el capitán de navío Charles Chmielak, comandante de las Actividades Navales de EEUU en España y de la Estación Naval de EEUU en Rota, y el embajador EEUU en España, Benjamín León Jr., han explicado que la marina de Estados Unidos ha completado el despliegue escalonado pactado por los gobiernos de España y de Estados Unidos para reforzar el escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Europa, en la Base Naval de Rota (Cádiz), al sumar un sexto destructor, el 'USS John Basilone' (DDG 122), cuyo acto de recibimiento oficial ha tenido lugar este jueves con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.