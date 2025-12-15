"Rotundo éxito" de la vacunación sin cita este sábado en centros comerciales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este lunes de "rotundo éxito" la vacunación sin cita este sábado en centros comerciales y zonas de gran afluencia. En declaraciones a los medios, ha reconocido nuevamente la "preocupación" de la Administración sanitaria andaluza por cómo está avanzando la gripe este año. Ha recordado que la orden emitida para la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores se mantiene hasta el próximo 8 de enero.Igualmente, ha apuntado que "hay casos" --como el Regional de Málaga-- de hospitales y centros de salud en los que las direcciones han decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio, una posibilidad recogida en la orden mencionada por el consejero Sanz.