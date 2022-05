Rueda, investido presidente de la Xunta, avanza: "Habrá continuidad de la buena"

Alfonso Rueda Valenzuela (Pontevedra, 1968) ha sido elegido sexto presidente de la Xunta con el "sí" de los 41 diputados que componen el Grupo Popular en el hemiciclo gallego (faltó el portavoz, Pedro Puy, debido a una indisposición durante el pleno). Enfrente, obtuvo el "no" ya avanzado de los 33 parlamentarios que ocupan las bancadas de la izquierda -19 del BNG (incluido el de Montse Prado, que delegó en su portavoz) y 14 del PSdeG-.Aunque ha asegurado que "no" renuncia a convencer a la oposición y ha subrayado que considera clave sus aportaciones para el impulso de "un proyecto de país", Rueda ha cargado con dureza contra una oposición que ve "instalada en el no", al tiempo que ha recibido duras críticas de la líder del BNG, Ana Pontón, y del portavoz parlamentario socialista, Luís Álvarez.