Barcelona, 22 de noviembre de 2026. El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha apelado al voto socialista después de que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se dejase "avasallar" por el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 'cara a cara' del jueves. Así se ha pronunciado este domingo en el acto central de campaña de ERC en Barcelona, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), junto con el líder de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la cabeza de lista de Podemos al Congreso, Irene Montero. (Fuente: ERC)