Declaraciones del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien no cree que finalmente el PSOE vaya abstenerse en Castilla y León para facilitar un gobierno del PP sin Vox, y ha insistido en que los dos partidos de la derecha ya no son cosas diferentes. Rufián ha considerado que la oferta de abstención del socialista Pedro Sánchez sólo es "un recurso político y argumentativo", pero no se cree que llegue a concretarse. (Fuente: Congreso)