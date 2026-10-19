Rull y Parlon encabezan el minuto de silencio por la fallecida por la lluvia en Cabrera

Cabrera de Mar, 19 de octubre de 2026. El presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Òscar Fernández, han encabezado este lunes a las 12 horas un minuto de silencio por la mujer que falleció tras ser arrastrada por una riera durante las lluvias de este fin de semana. Rull ha trasladado su pésame a la familia y las amistades de la fallecida y ha pedido "prudencia y responsabilidad" ante las alertas meteorológicas, ha expresado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.