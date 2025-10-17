Rutas del Agua Multimedia de la Fundación Canal pone en valor la biodiversidad de Madrid

Un recorrido experiencial y multimedia para los amantes de la naturaleza. La Fundación Canal ha presentado el proyecto "Rutas del Agua Multimedia", una iniciativa pionera para poner en valor la biodiversidad y la riqueza hídrica y natural de la Comunidad de Madrid. El acto ha tenido lugar en el emblemático Pontón de la Oliva, obra de ingeniería hidráulica construido por Canal de Isabel II en el siglo XIX para abastecer de agua a la ciudad de Madrid. A la presentación ha asistido el consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González, junto representantes de la Fundación y del ámbito medioambiental. Las rutas, disponibles en descarga gratuita, ofrecen una experiencia única, que combina tecnología y divulgación ambiental. Desde información sobre el patrimonio hidráulico, la flora y la fauna hasta datos de la historia y el entorno natural. El agua es la protagonista indiscutible de un proyecto que también resalta la labor de Canal de Isabel II en el desarrollo y transformación integral de la capital y la región.